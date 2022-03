Leao, parole d’amore per il Milan: “Rinnovo? Questa è casa mia, voglio fare la storia del club”

Quella in corso è probabilmente la stagione della definitiva consacrazione di Rafael Leao, che grazie a un rendimento sempre di altissimo livello si sta caricando sulle spalle il Milan regalando ai tifosi gol e giocate di alta qualità. Sono già undici, del resto, le reti messe a segno dal fantasista portoghese in tutte le competizioni, che accompagnate da sei assist formano un bottino di tutto rispetto.

Rendimento che ha convinto la società rossonera a ragionare sul contratto del portoghese, in scadenza nel 2024. Lo stesso giocatore ha aperto al prolungamento, dedicando parole d’amore nei confronti del Milan e manifestando la volontà di restare a lungo in rossonero per fare la storia del club.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di DAZN: “Qui sto bene, il Milan è casa mia. Sono qui da tre anni e voglio fare la storia di questo club, mi piacerebbe che il mio nome possa essere all’interno del museo del club”.

Foto: Twitter Milan