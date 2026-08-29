Leao: “Mi sarebbe piaciuto salutare i tifosi ieri. Sono contento di andare al Galatasaray, la Champions per me è importante”

29/08/2026 | 12:19:55

Rafa Leao ha salutato, prima di partire direzione Istanbul per iniziare l’avventura al Galatasaray, i tifosi del Milan. Le sue parole: “Come ho detto ieri, mi sarebbe piaciuto salutare i tifosi in campo e sentire quell’energia, però auguro il meglio al Milan e li guarderò da lontano. La vita è così. Ora si apre un nuovo capitolo, andrò in un nuovo paese e in club che sta facendo molto bene. L’anno scorso hanno fatto vedere cosa sono capaci di fare anche in Champions, che per me è una competizione importante. Aggiungo qualità ad una squadra già forte. Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa, ringrazio tutti e sono stato felice di vestire la maglia del Milan e vincere trofei. Se la gente parla di te continuamente, significa che hai qualcosa di diverso…”