Leao: “Mi piace giocare per la squadra. Spero di regalare tanti assist a Piatek”

Giorno di presentazioni in casa Milan. A Milanello, Rafael Leao, Léo Duarte e Ismaël Bennacer si presentano alla stampa e ai tifosi rossoneri in conferenza stampa. Queste le parole di Rafael Leao: “Appena arrivato sono stato accolto benissimo, sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. Sono felice di questi elogi, cerco però di lavorare con molta umiltà e di ascoltare tutti, poi sul campo però mi devo concentrare su quello che dice l’allenatore. Piatek? Spero di potergli dare molti assist, mi piace molto giocare con la squadra e creare occasioni con la squadra. Fare gol è bello, ma giocare con la squadra per me è altrettanto importante. La posizione la decide il mister, io sono un giocatore a cui piace molto fare assist e muoversi molto in attacco. Posso giocare sia prima che seconda punta. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi. In Italia è diverso rispetto al Portogallo, tatticamente le squadre sono molto più forti. Devo migliorare e perfezionare il mio gioco secondo le idee del giocatore”.

Foto: Twitter Milan