Leao-Messias: il Milan sbriga la pratica Genoa e torna in vetta

Il Milan batte il Genoa 2-0 e si riprende la vetta della classifica. Dopo due 0-0 di fila e una astinenza offensiva preoccupante, il Milan si sblocca quanto basta per strappare i 3 punti contro i liguri, alla terza sconfitta di fila.

Decisivo un lampo di Leao all’11’ e un gol di Messias a ridosso del 90′. Poi poche emozioni, in un San Siro stracolmo oltre i 60.000 spettatori.

Chance nel primo tempo per Saelemaekers per il 2-0. Nella ripresa, occasione ancora per Leao, bloccato da Sirigu.

All’88’, il raddoppio dei rossoneri che chiude la gara. Il Milan si riprende la vetta, salendo a 71 punti, con l’Inter a 69, ma che dovrà poi recuperare con il Bologna.

Foto: Twitter Milan