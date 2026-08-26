Leao: l’offerta dell’Aston Villa. E l’attesa del Galatasaray

27/08/2026 | 00:48:33

Sono ore fondamentali per il futuro di Rafa Leao. Dopo la proposta del Galatasaray di circa 45 milioni con ingaggio di 12 milioni a stagione per l’attaccante portoghese, ecco l’offerta dell’Aston Villa svelata da Gianluigi Longari: prestito oneroso di 8 milioni con obbligo di riscatto per un potenziale di 50 milioni nelle casse del Milan. L’offerta ingaggio degli inglesi per Leao è inferiore rispetto a quanto gli garantirebbe il Galatasaray. Riflessioni e decisione a stretto giro.

Foto: Instagram Leao