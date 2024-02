Leao, lo Sporting Lisbona fa ricorso al TAS: la data dell’udienza e cosa rischia il Milan

Non si ferma il braccio di ferro che vede coinvolti lo Sporting Lisbona, il calciatore del Milan Rafael Leao e il Lille. il club biancoverde sta continuando a dare battaglia per un risarcimento che reclama già dal 2018, ovvero i 45 milioni di euro dell’allora clausola rescissoria del giocatore. Come riportato quest’oggi dal portoghese Record, il prossimo 26 marzo è in programma un’udienza al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna in Svizzera, per discutere del risarcimento da 16,5 milioni di euro riconosciuto dalla UEFA ai lusitani. Una cifra già stabilita nel 2020 per delibera del TAD, che non soddisfa però lo Sporting. Il club richiede infatti integralmente i 45 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel contratto dell’attaccante portoghese classe 1999.

Il Milan, a prescindere da tutto, non sarà però coinvolto nella vicenda in questione. Infatti, a margine del prolungamento del contratto di Leao fino a giugno 2028, i rossoneri hanno stipulato un patto col Lille: il club francese ha di fatto rinunciato a ottenere altri soldi anche e soprattutto nel caso dovesse poi intervenire una sentenza di condanna.

Fonte foto: Twitter Leao