Leao: “L’infortunio? È una lesione per la quale non si possono prendere rischi”

10/09/2025 | 22:24:19

Rafa Leao, attaccante del Milan, è stato chiamato per ricevere il premio Fair Play questa sera all’evento Premio Gentleman 2024/2025.

Queste le parole dell’ attaccante sul palco: “Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo che ho ricevuto”.

“Infortunio? “Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”.

Il ruolo: “Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

Foto: sito Milan