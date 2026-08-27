Leao, l’Aston Villa lavora forte per avvicinarsi al traguardo

27/08/2026 | 23:59:16

È stata una giornata frenetica, ma era scontato, sul fronte Rafa Leao. Il Galatasaray ha avuto a lungo il pallino in mano, ma dalla notte qualcosa è cambiata nel senso che l’Aston Villa (e la famosa Premier League…) ha preso consistenza malgrado una proposta di ingaggio inferiore rispetto ai 12 milioni a stagione proposti dai turchi e che gli inglesi hanno provato a migliorare rispetto a una base iniziale di 6-7 più bonus. Per il cartellino 8 milioni più obbligo per arrivare a 50 come svelato la scorsa notte da Gianluigi Longari. Emery ha parlato a lungo con Leao, lui vorrebbe chiudere un super tandem dopo l’arrivo di Nicolas Jackson. L’Aston Villa sente la fiducia di essere più vicino al traguardo, ma il Galatasaray spera ancora in un ribaltone.

Foto: Instagram Milan