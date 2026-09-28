TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Leao: “In Italia non riescono a lasciarmi in pace nemmeno giocando all’estero”

28/09/2026 | 18:32:10

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Rafa Leao non ha iniziato al meglio la sua avventura al Galatasaray. Dal suo arrivo ha disputato quattro partite, due delle quali da titolare, senza lasciare il segno: zero assist e zero gol. Così, l’opinione pubblica e i tifosi del club più importante di Turchia hanno sottolineato le difficoltà del portoghese che, nel frattempo, è partito due volte dalla panchina con la Nazionale, non entrando nemmeno per un minuto contro il Galles. Che Leao frequenti molto i social network, già ai tempi del Milan, è cosa risaputa. E, proprio sotto un post di una pagina italiana che evidenziava le sue statistiche stagionali, ha risposto: “In Italia, non riescono a lasciarmi in pace, nemmeno giocando all’estero”.

Foto: Instagram Leao