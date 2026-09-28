Leao: “In Italia non riescono a lasciarmi in pace nemmeno giocando all’estero”

28/09/2026 | 18:32:10

Rafa Leao non ha iniziato al meglio la sua avventura al Galatasaray. Dal suo arrivo ha disputato quattro partite, due delle quali da titolare, senza lasciare il segno: zero assist e zero gol. Così, l’opinione pubblica e i tifosi del club più importante di Turchia hanno sottolineato le difficoltà del portoghese che, nel frattempo, è partito due volte dalla panchina con la Nazionale, non entrando nemmeno per un minuto contro il Galles. Che Leao frequenti molto i social network, già ai tempi del Milan, è cosa risaputa. E, proprio sotto un post di una pagina italiana che evidenziava le sue statistiche stagionali, ha risposto: “In Italia, non riescono a lasciarmi in pace, nemmeno giocando all’estero”.

Foto: Instagram Leao