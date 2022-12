Leao: “Il Marocco ha avuto qualcosa più di noi. Ma non finisce qui, il futuro sarà divertente”

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, l’attaccante portoghese Rafael Leao ha commentato così l’amara eliminazione dal Mondiale dopo la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Marocco: “Con il gruppo di lavoro che avevamo l’ambizione era di arrivare il più lontano possibile… Vincere il Mondiale per essere più concreti. Abbiamo dimostrato il nostro valore come squadra e nonostante la sensazione di tristezza ci siamo goduti questa competizione al massimo. Abbiamo affrontato un avversario che ha avuto qualcosa in più di noi e quindi è andato avanti… Non finisce qui, supereremo insieme questo capitolo e sicuramente il futuro sarà divertente. Ringrazio i portoghesi per il sostegno in ogni partita!”.

Foto: Instagram Leao