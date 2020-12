Leao: “Il gol così veloce? L’avevamo preparato, cerchiamo sempre di giocare in avanti”

Rafael Leao ha segnato il gol più veloce nella storia della Serie A, andando a segno dopo 6 secondi. La sua rete ha contribuito al successo del Milan per 2-1 contro il Sassuolo. Queste le parole dell’attaccante ai microfoni di Sky dopo la partita: “Noi siamo il Milan quindi anche questa partita era importante perché abbiamo perso dei punti nelle ultime due gare. Dobbiamo entrare più forte possibile per fare gol prima possibile. L’avevamo preparata, cerchiamo sempre di giocare in avanti. Abbiamo fatto gol e sono felice per la squadra che ha fatto un ottimo lavoro“.

Foto: Twitter Milan