Leao: “Il Galatasaray lavora da giugno per avermi. Sono qui per vincere il campionato”

30/08/2026 | 13:05:56

Rafa Leao ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Galatasaray, ai microfoni ufficiali del club turco. Le sue parole: “Prima di tutto sono molto emozionato e felice. Il Galatasaray lavora da giugno per portarmi qui e voglio ringraziare il club per tutto l’interesse dimostrato. Il Galatasaray è un grandissimo club e sono qui per vincere il campionato. Ringrazio tantissimo i tifosi per l’accoglienza. Voglio regalarvi gioie, gol e assist. Sono davvero felice di essere qui con voi”.

Foto: Instagram Galatasaray