Leao: “Il derby è questione di vita o di morte. Ai miei compagni chiedo di prenderla sul personale”

01/03/2026 | 15:49:01

Leao ha parlato in conferenza stampa dopo Cremonese-Milan, suonando la carica in vista del derby dell’8 marzo contro l’Inter: “Ai miei compagni per il derby chiedo di dare il massimo e di prenderla sul personale, perché è una partita da vita o morte. È una settimana in cui non si esce, si sta a casa con la famiglia e ognuno deve trovare il suo modo di stare concentrato”.

