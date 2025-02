Leao: “Ibra è molto importante per noi. Fuori parlano persone che non hanno mai giocato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ala del Milan, Rafael Leao, ha così parlato prima della sfida contro il Feyenoord, partendo dall’importanza di Ibrahimovic: “È sempre stato così. Mi dice le cose quando vanno bene e quando vanno male. È una persona molto importante per me è per gli altri. Mi ha sempre aiutato. Lui è stato giocatore e capisce le cose di campo”.

Infine, ha concluso: “Fuori parlano tante persone che non hanno mai giocato a calcio”.

Foto: Instagram Leao