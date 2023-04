Intervenuto ai microfoni di Dazn, Rafael Leao, protagonista di una doppietta questa sera al Maradona, ha così parlato di Kvicha Kvaratskhelia: “Con chi ho scambiato la maglia? Con Kvara. Sono un grande fan di Kvara, mi piace per quello che fa in campo. Penso che sia simile a me, gli piace puntare l’avversario. Sta facendo una grande stagione”.

Foto: Instagram Milan / Instagram Kvara