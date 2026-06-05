Leao: “Ho bisogno di una nuova sfida. Inghilterra o Spagna sarebbero perfette”

05/06/2026 | 14:58:59

Rafael Leao ribadisce a Sport TV la sua voglia di allontanarsi da Milano, verso l’Inghilterra o la Spagna: “Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia, è una lega che sta cambiando, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbero di più il mio talento. Se dovesse arrivare l’opportunità della Premier, sarei molto contento; riuscirei a confrontarmi con giocatori che sono a un livello molto alto”. Sulla passata, manca solo l’ufficialità, esperienza al Milan, ha parlato delle difficoltà della scorsa stagione, ma anche dei tanti bei ricordi: “Quest’anno è stato difficilissimo. Non abbiamo centrato l’obiettivo europeo e in campo ho avuto difficoltà con l’infortunio e il giocare fuori posizione”. Milan che convinse il portoghese grazie all’intervento di Maldini: “All’inizio mi voleva l’Inter, ma il mio obiettivo era restare un altra stagione allo Sporting. Quando poi si è inserito il Milan ed ho parlato al telefono con Maldini, non ho potuto rifiutare”. Parole di stima che non sono mancate anche per il dirigente-ex compagno, Ibrahimovic: “Ibra è una personalità particolare, per me è stata molto importante fuori e dentro al campo. È un vero idolo, che intimoriva anche la squadra avversaria”. E mister Pioli: “dal secondo anno si è creata un’affinità incredibile. È una persona che ha avuto un forte impatto sulla mia carriera”.

Foto: Instagram Milan