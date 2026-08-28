Leao: ha vinto il Galatasaray!

28/08/2026 | 16:44:50

Rafa Leao andrà al Galatasaray. Negli ultimissimi minuti l’attaccante portoghese ha dato il definitivo via libera al club turco, dopo il tentativo estremo di ieri dell’Aston Villa che pensava di avere trovato una corsia preferenziale in virtù della possibilità di giocare in Premier. Ma il Galatasaray non ha mollato fino all’ultimo e ha ormai chiuso l’operazione per circa 45 milioni. Un colpo importantissimo per le ambizioni del club turco, Leao raggiunge Osimhen.

Foto: Instagram Leao