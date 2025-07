Leao gol e assist, Loftus-Cheek e doppio Okafor: ottimo Milan (4-2), Liverpool ko

26/07/2025 | 15:29:54

Il Milan di Allegri si regala una bella soddisfazione nel test di Hong Kong e manda al tappeto i campioni d’Inghilterra vincendo 4-2. E’ calcio d’estate, ma i rossoneri iniziano a mettere sul campo le idee di Allegri e con una gara solida e micidiale in contropiede hanno la meglio sui Reds di Slot, ancora imballati. Un gran gol di uno scatenato Leao apre la marcature al 10′, poi arriva il pareggio del Liverpool con Szoboszlai che fulmina Maignan con un tiro a giro. I ragazzi di Allegri non cambiano lo spartito e riescono a fare ancora male al Liverpool al termine di una grande azione capitalizzata da Loftus-Cheek. Al 60′ un altra grande azione rossonera comandata da uno scatenato Leao che apre per Saelemaekers e serve Okafor per il tris del Diavolo. Nel finale Gakpo di testa sigla il 3-2, un pasticcio di Mamardashvili spalanca la porta a Okafor che mette a segno la doppietta e il 4-2 finale.

foto: instagram Milan