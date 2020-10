Leao: “Gioco dove vuole il mister, sento la fiducia dell’ambiente”

Rafael Leao dopo la vittoria in Europa League ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante del Milan: “Gioco dove vuole il mister, l’anno scorso ero appena arrivato in un campionato difficile, come quello italiano. Quest’anno, invece, con un po’ di esperienza in più e con la fiducia del mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist. Siamo in fiducia, quando c’è l’ambiente è tutto più facile.”

Foto: twitter Milan