Leao-Galatasaray, aria di svolta. La proposta

26/08/2026 | 20:05:01

Il Galatasaray è tornato forte su Rafa Leao, a conferma che l’Aston Villa pochi giorni fa non era a un passo. L’Aston Villa si è concentrato su Nicolas Jackson (in chiusura), il Gala sta lavorando per l’attaccante portoghese. Le ultimissime di Gianluigi Longari: l’intermediario del club turco è in contatto diretto con il Milan, l’ultima e definitiva offerta è di 44 milioni bonus compresi. I rossoneri sono pronti a dare il via libera, ora serve l’accordo con Leao per un ingaggio da 12 milioni a stagione. Aria di svolta, ma servono gli accordi totali. Presto aggiornamenti.

foto x milan