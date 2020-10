Leao festeggia il derby: “Milano è rossonera”

Rafael Leao, subito dopo il derby di ieri sera, che lo ha reso protagonista con un cross al bacio per il raddoppio di Ibrahimovic, attraverso twitter ha festeggiato la vittoria del Milan nella stracittadina contro l’Inter. “Milano è rossonera” ha scritto, per poi ribadire che il derby si vince “da squadra”. “Sensazione unica vincere questo derby, molto contento della mia squadra” ha chiosato l’attaccante via instagram.

Milano is red 🔴🔴⚫️⚫️ — Rafael Leão (@RafaeLeao7) October 17, 2020

Foto: twitter