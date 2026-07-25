Leao-Fenerbahce: partita aperta, malgrado le smentite

25/07/2026 | 15:04:30

Leao al Fenerbahce, la pista è in piedi. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari sarà in Italia la settimana prossima nonostante le smentite sul portoghese. Appuntamento per parlare con il Milan, secondo quanto raccontato nei giorni scorsi, anche il Galatasaray ha proposto un ingaggio vicino ai 12 milioni, per ora nessuna decisione è stata presa visto che Leao si trova in tournèe con il club milanese in Australia. Sono giorni caldi per il futuro di Leao, le sirene turche non si placano.