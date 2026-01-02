Leao: “Era importante la vittoria oggi, nella ripresa entrati in campo con un’altra mentalità”

02/01/2026 | 22:59:56

Rafa Leao, MVP e decisivo col suo gol, ha parlato a DAZN al termine di Cagliari-Milan 0-1. Le sue dichiarazioni: “La cosa più importante è stata la vittoria, abbiamo fatto un lavoro incredibile contro una squadra che gioca bene in campo. Bartesaghi ha giocato in un’altra posizione, ma è entrato con la giusta mentalità e ha fatto una grande partita. La squadra è sulla strada giusta. La partita è nei dettagli. Nell’intervallo il mister ha detto che quando attacchiamo dobbiamo spaccare la partita. Siamo entrati con altra mentalità e siamo stati più offensivi. Stavo aspettando la posizione giusta. Sono contento soprattutto per la squadra e per i tre punti”.

foto x milan