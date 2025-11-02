Leao: “Era importante la vittoria. Il ruolo? Sono a disposizione della squadra”

02/11/2025 | 23:20:27

Rafael Leao ha parlato a DAZN al termine di Milan-Roma 1-0: “Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica. Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.

foto x milan