Leao e Theo: due partite aperte in casa Milan (a condizioni diverse)

11/06/2025 | 12:51:09

Il Milan sta rivoluzionando l’organico, un po’ per necessità, molto per improvvisi cambi di rotta. La cessione di Reijnders non era stata messo in preventivo, ma l’irruzione del Manchester City è stata netta e non c’erano margini per poterla contrastare. Il Milan ha resistito per Maignan, non c’erano le condizioni giuste, e questa è una bella notizia per Allegri. L’offerta del Napoli per Musah è importante (tra i 22 e i 25 milioni, bonus compresi) e va accettata. Le due partite che riguardano Leao e Theo Hernandez sono aperte ma hanno condizioni e necessità diverse. Per Leao il Milan chiede al Bayern tra i 90 e i 100 milioni, sinceramente anche troppi alla luce dell’ultima stagione del portoghese. In caso contrario, a Leao resterebbe alla corte di Allegri che sarebbe felice di tenerlo. Theo ha un contratto che scade tra un anno abbondante, ha detto no all’Al Hilal che lo avrebbe ricoperto d’oro, andrebbe all’Atletico Madrid che deve accontentare il Milan possibilmente senza l’inserimento di una contropartita tecnica. Queste due situazioni incideranno non poco sul mercato rossonero.

Foto: Instagram Leao