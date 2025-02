Leao e subito Gimenez, entrano e colpiscono: 2-0 Milan. Espulsi Tomori e Marianucci

Empoli-Milan termina 0-2.

Avvio positivo dei rossoneri, che al secondo minuto imbastiscono una bella azione sulla trequarti, culminata con Abraham che finisce giù in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla. Un primo tempo estremamente tattico, con l’Empoli che si difende organizzata e il Milan che non riesce a pungere con decisione. Al 28′ Viti, appena rientrato da un infortunio, è costretto nuovamente al cambio dopo una chiusura su Alex Jimenez. Problemi al ginocchio per l’ex Sassuolo, sostituito poi da Goglichidze. L’Empoli va poi vicinissimo al vantaggio con l’ex Colombo, che al 32′ lavora un grande pallone in area, si gira e calcia, palla contro il palo.

Conceicao cambia tre giocatori prima della ripresa: entrano Gimenez, Leao e Pulisic, escono Fofana, Abraham e Jimenez. E i risultati si vedono subito. Al 50′ azione travolgente di Joao Felixche salta come birilli i difensori dell’Empoli, mette in mezzo ma non trova compagni pronti alla battuta vincente. Soli 3 minuti dopo si rende protagonista Leao, che mette in mezzo per Gimenez, anticipato all’ultimo. Proprio nel momento di maggior spinta e entusiasmo del Milan, Tomori si rende protagonista di una grave superficialità: altro fallo su Colombo al 54′, da cui ne deriva il rosso per somma di ammonizioni. Rossoneri in 10, ma la superiorità numerica dell’Empoli dura appena dieci minuti. Dopo l’espulsione di Tomori, arriva anche quella di Luca Marianucci dopo l’on-field-review dell’arbitro Pairetto, chiamato al monitor dal VAR. Il difensore commette un fallo di reazione su Gimenez, scalciandolo mentre si rialza. Rosso per Marianucci, ristabilita la parità numerica. Al 68′ arriva il vantaggio del Milan con Leao: tutto parte da Pulisic, che dalla destra trova lo spazio per mettere in mezzo un pallone morbido, sul secondo palo irrompe il numero 10 portoghese che gonfia la rete di testa. Al 76′ arriva anche il raddoppio con Gimenez, in gol all’esordio in campionato. Dopo i 4 minuti di recupero termina Empoli-Milan, con i rossoneri che portano a casa i tre punti dopo un secondo tempo convincente.

Foto: Instagram Milan