Leao e Pavlovic: Milan avanti 2-0 a Udine al 45′

Il Milan conduce 2-0 in casa dell’Udinese al termine del primo tempo. In pochi minuti, doppio graffio di Leao e Pavlovic per stendere i friulani.

Gara che vive di sgasate nei primi 20 minuti, molto pressing da entrambi i lati. Il Milan prova a salire, conclusioni da fuori, pericoloso soprattutto Reijnders. Al 33′, doppia chance per l’Udinese. Ci prova Ehizibue ma risponde Maignan. Sulla ribattuta di Lucca salva la difesa. Milan che colleziona tantissimi calci d’angolo ma non impensierisce la difesa friulana.

Al 42′, Milan in vantaggio. Fofana strappa sulla fascia, palla per Leao che calcia di prima intenzione, palla sotto l’incrocio. Milan avanti a Udine. Milan ancora pericoloso in contropiede al 44′. Pulisic murato al momento di calciare a rete. Dal calcio d’angolo successivo, stacca Pavlovic di testa per il 2-0 dei rossoneri. Udinese annichilito in pochi minuti.

Foto: sito Milan