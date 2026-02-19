Leao e la lotta scudetto con l’Inter: “Non è uno sprint ma una maratona”
19/02/2026 | 12:30:55
Rafael Leao, attaccante del Milan, è tornato al gol nella gara contro il Como dopo oltre un mese di astinenza.
Avendo un buon vantaggio sul quarto posto, il Milan dovrà concentrare gli sforzi alla riduzione del rassicurante margine costruito dall’Inter di Chivu sulla seconda, ben sette punti. “Non è uno sprint, ma una maratona”, la traduzione in italiano del post pubblicato su Instagram dall’attaccante portoghese.
L’attaccante quindi lancia la volata scudetto ai cugini.
Foto: sito Milan