Leao e Calabria salvano il Milan: rimonta nella ripresa, 2-2 a Lecce

Lecce e Milan si dividono un punto, al Via del Mare termina 2-2 in una rocambolesca partita che regala una grande serata ai tifosi pugliesi. Il primo tempo è tutto nelle mani del Lecce, autogol di Hernandez e raddoppio di Baschirotto per un doppio vantaggio al 45′. Nel secondo tempo però Leao trova la rete del -1 al 58′ e ci pensa Davide Calabria poi a continuare il discorso, rete del pareggio siglata dal terzino al 70′. Un pareggio che scontenta evidentemente Pioli ma muove la classifica del Lecce, vera underdog del campionato che ha già compiuto imprese di questo tipo e si trova ora 12esimo a 20 punti.

Foto: profilo Instagram Calabria