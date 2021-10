Leao e Calabria, 2-0 Milan all’intervallo. Bologna in dieci, espulso Soumaoro

Al Dall’Ara si affrontano Bologna e Milan per l’anticipo del sabato sera della nona giornata di Serie A 2021-22.

Parte subito forte la squadra di Pioli che va in vantaggio con un sinistro di Leao, deviato da Medel, dopo 16 minuti. L’assist è di Zlatan Ibrahimovic, alla prima da titolare in questa stagione.

L’altro episodio chiave di questa prima frazione è al 20′, Soumaoro tocca Krunic lanciato da solo verso Skorupski: per Valeri è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso.

Al 35′ Calabria raddoppia, Skorupski esce male sul traversone di Ballo-Touré e il terzino tira una gran botta all’altezza del dischetto a porta quasi totalmente sguarnita.

Milan all’intervallo avanti di due reti e con l’uomo in più, il Bologna è alle corde.

Foto: Twitter Milan