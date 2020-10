Leao: “Deluso per il risultato. Lavoriamo per vincere e per restare primi”

Dopo il pari di San Siro contro la Roma, Leao ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Peccato non aver vinto, ma abbiamo creato tante buone occasioni e giocato bene. Sono deluso per il risultato, volevamo vincere. Noi lavoriamo per ottenere sempre i tre punti e per restare sempre primi in classifica. Allenatore, staff e club sono uniti per questo obiettivo, siamo concentrati per questo. Ibra? Un esempio, felice di giocare al suo fianco”.

Foto: Twitter Milan