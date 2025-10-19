Leao: “Dedico i gol ai miei compagni. Modric? Ha detto che mi darà una mano”

Leao ha parlato a Dazn dopo Milan-Fiorentina: “Sapevamo che era una partita difficile da affrontare, la Fiorentina ha grandi giocatori anche se non passa un bel momento. Il mister aveva insistito in settimana sul non lasciare spazio agli avversari e a Moise che è un grande attaccante. È stata una partita strana ma alla fine abbiamo ottenuto una vittoria di squadra. Modric mi ha detto da subito che voleva darmi una mano. Giocare con questi giocatori mi aiuta a crescere perché mi darà tanti assist. Una dedica? Ho passato quasi un mese e mezzo infortunato, quindi ringrazio i miei compagni”.