Leao: “Crediamo ancora nel quarto posto. Gol del pareggio irregolare? Se parlo succede un casino”

Rafael Leao, attaccante del Milan, autore dell’1-0 momentaneo dei rossoneri, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Bologna.

Queste le sue parole: “Avevamo la partita in mano, non c’è molto da dire. Volevamo vincere, oggi come tutte le partite. Siamo noi i colpevoli di oggi, serve alzare la testa e unirsi tutti insieme. Con la Lazio giochiamo in casa, dobbiamo vincere. Abbiamo subito azioni strane, se parlo diventa un casino. L’azione del primo gol è stata strana, ma dobbiamo guardare noi. Primo tempo favoloso, dobbiamo continuare su quello e stare insieme. Lazio squadra difficilissima, speriamo di aiutarci a prendere i 3 punti”.

E’ un’ultima occasione per il sogno Champions? “Tutte le partite fino a fine stagione sono una finale. Oggi è finita così, siamo delusi ma ora testa a una squadra difficilissima. Dobbiamo vincere”.

Ci credi ancora? “Ovvio, ci sono ancora tante partite. Tutti perdono punti, noi cerchiamo di fare il nostro lavoro”.

Foto: Instagram Leao