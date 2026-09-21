Leao contestato in Turchia, l’ex giocatore Lahoud: “Prestazione inaccettabile, surclassato da un under 21”

21/09/2026 | 19:19:13

Rafa Leao non ha iniziato al meglio la sua nuova avventura al Galatasaray. In 4 partite con il colosso turco, l’ex Milan non è riuscito né a segnare né a servire un assist, ma ciò che i tifosi del Gala e alcuni opinionisti gli stanno imputando è la mancanza di aggressività e voglia necessaria. In particolar modo, il portoghese è finito al centro delle polemiche per la partita offerta contro il Trabzonspor, in cui il Galatasaray ne è uscito con le ossa rotte, perdendo 4-0 sotto i colpi di uno scatenato Momo Salah. L’ex giocatore Michael Lahoud, voce per CBS Sports ha detto: “C’è un giocatore che ha incarnato la mancanza di passione, è Rafael Leão. Quanto guadagna, 288 mila euro a settimana? Fare questo tipo di prestazione è inaccettabile. Questo è un club grande e sembra che sia lì in vacanza. Leão è stato completamente surclassato da un portoghese dell’under-21, Noah Saviolo. Deve svegliarsi oggi, perché il calcio può essere molto spietato. Questa potrebbe essere una delle ultime opportunità per rilanciare la sua carriera”.

Foto: Sito Galatasaray