Leao: “Conceicao ci ha dato l’energia giusta. Ho sempre creduto di poter dare una mano”

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato un fattore decisivo con il suo subentro per portare la Supercoppa Italiana nelle mani del Milan. Al termine del match il portoghese ha così parlato a Milan TV: “È la vittoria di una squadra che ci ha sempre creduto. Inter avversario difficile, ma Conceiçao ci ha dato l’energia giusta che dobbiamo avere anche se non giochiamo bene. E poi complimenti a tutta la squadra, chi è qui da più anni si ricorda bene che l’ultima volta che eravamo stati qui avevamo perso. Stavolta volevamo portare a casa la coppa”.

Poi ha proseguito: “Ho sempre creduto di poter dare una mano. Ero deluso per non aver potuto giocare contro la Juve ma non ero pronto. Ho lavorato tanto per essere pronto per questa partita. Vincere è una grande emozione. Chi è qui da più anni sa che vincere lo scudetto era stato qualcosa di incredibile. Ora anche i più giovani sanno cosa vuol dire vincere qualcosa”.

Foto: Instagram Leao