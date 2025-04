Leao: “Con il 3-4-3 mi trovo bene, mi sento più libero. A Udine non è mai facile”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa dell’Udinese.

Queste le sue parole: “A Udine era successo quello che era successo, in un ambiente sempre strano. Siamo entrati concentrati, preparando bene la partita e con una buona settimana di lavoro. Queste partite sono tutte finali per noi, tutti abbiamo fatto un grande lavoro”.

Con la difesa a tre è sembrato più libero di svariare e con meno compiti difensivi…

“Secondo me sì, anche difensivamente siamo stati compatti, con un uomo in più e io davanti sono più libero di andare a sinistra e a destra. Mi sono trovato bene con Pulisic e Jovic, anche con Abraham quando è entrato. Oggi abbiamo creato bene davanti”.

Come valuta la sua stagione? A livello di gol è a 7, tutti arrivati in trasferta.

“E’ tanto che non faccio gol a San Siro… Qua a Udine è sempre difficile, io sono molto contento per la squadra. Questa vittoria comunque è anche per Maignan”.

Foto: sito Milan