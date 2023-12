Leao: “Chiaro che non esultiamo per questa vittoria. Volevamo rimanere in Champions. In Europa League per vincere”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Newcastle.

Queste le sue parole: “Volevamo continuare in Champions, chiaro che non esultiamo per questa vittoria. Sapevamo che, senza questo risultato , non potevamo pensarci ad andare avanti. Abbiamo esultato perché erano 3 punti importanti per la classifica e poi dovevamo aspettare gli altri”

Come cambia la vostra stagione? “Continuiamo in Europa League, trofeo che non abbiamo mai vinto. Proveremo a farlo, è un trofeo importante”.

Ci racconti il tuo ritorno? “Difficile. Partita importante, ma questi momenti di responsabilità aiutano a capire come comportarci. Abbiamo mostrato di avere fame fino alla fine”.

Sul palo cosa hai pensato? “Deluso, era importante per la fiducia tornare con un gol. La cosa più importante era rimanere in Champions, ma continueremo comunque in Europa e siamo contenti”.

Foto: Instagram personale