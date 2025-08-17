Leao (che accusa un fastidio) e Pulisic, il Milan batte il Bari 2-0. Esordio per Modric

17/08/2025 | 23:15:22

Un gol per tempo bastano al Milan per vincere contro il Bari e avanzare ai sedicesimi di Coppa Italia. Serata sostanzialmente tranquilla per i rossoneri, la prima della nuova stagione, con l’Allegri bis che inizia ufficialmente, anche se il tecnico toscano è squalificato. Al 14′ sblocca la sfida Leao con un grande colpo di testa. Il portoghese poi chiede il cambio pochi minuti dopo per un problema al polpaccio. Entra Gimenez. Nella ripresa, arriva subito il raddoppio con Pulisic, al 48′. Gara in discesa, con Allegri che fa esordire anche Luka Modric, nell’ovazione di San Siro. Fa il suo esordio pure Jashari. Milan che vince 2-0, contro un discreto Bari che non ha sfigurato. Il Milan avanza, al prossimo turno sfida al Lecce.

Foto: sito Milan