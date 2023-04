Leao-Brahim Diaz, Milan avanti 2-0 sul Napoli all’intervallo

Il Milan conduce per 2-0 al Maradona contro il Napoli. Gli uomini di Pioli hanno avuto un grande approccio alla partita e dopo 17′ è arrivata la rete di Leao che ha sbloccato la gara: grandissima giocata di Brahim Diaz, che salta Lobotka e manda nel corridoio il portoghese, controllo e tocco sotto che si va a depositare alle spalle di Meret, nulla da fare per quest’ultimo. Decimo gol stagionale per Leao. Il Milan non si ferma. E al 25′ arriva anche la rete del 2-0 firmata da Brahim Diaz che, prima, mette a sedere Mario Rui e, poi, calcia in porta battendo Meret, trovando anche la deviazione di Kim. I padroni di casa provano a reagire e aumentano i giri del motore, ma i rossoneri non accennano a calare l’intensità. E la gara prosegue fino al 49′ con ritmi altissimi,

Foto: Instagram Milan