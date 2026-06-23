Leao: “Amorim ottimo allenatore. Futuro? Prenderò una decisione dopo il Mondiale”

23/06/2026 | 22:30:33

Rafael Leao ha parlato a Dazn dopo il successo del Portogallo contro l’Uzbekistan.

Le sue parole anche sull’arrivo di Amorim al Milan: “È un ottimo allenatore, prenderò una decisione definitiva soltanto dopo il Mondiale. Il gol? Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro”.

Qual è stato il tuo primo pensiero dopo il gol? “Di tanto lavoro, con il mio personal trainer, i miei compagni. Devo ringraziare il CT perché mi ha dato fiducia fino ad oggi perché nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qua”.

Adesso che Leao vedremo? “Io devo fare per me stesso, non devo farlo per nessuno. Per i miei compagni, il mio allenatore. Sono felice perché ho aiutato la squadra, ed avere minuti e stato importante”.

Foto: Instagram Portogallo