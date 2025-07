Leao: “Allegri mi è vicino, può portare tanto al Milan. Champions? L’aspetto negativo è che non giocheremo big match”

22/07/2025 | 12:37:15

L’attaccante del Milan Rafa Leao ha parlato alla Rai dal ritiro rossonero a Singapore: “L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare. Ho tante buone sensazioni sul mister. Si tratta di un allenatore con esperienza che ha già vinto al Milan. Si è mostrato molto vicino a me e penso possa portare tanto al Milan”.

Foto: Instagram Milan