Leali sulla Fiorentina: “Sarà importante non concedere spazi”

A pochi minuti dall’inizio del match tra Fiorentina e Genoa, a parlare è stato il portiere rossoblù Leali. Si tratta di una sfida molto importante per entrambe le compagini, con la Viola che ha bisogno di vincere per rincorrere le coppe europee. Diverso, invece, il discorso per il Grifone che vuole staccare ancora di più la zona retrocessione. Queste le parole dell’estremo difensore a DAZN: “Ci aspettiamo una squadra forte con individualità importanti. Sarà importante non concedere spazi con giocatori che fanno la differenza”.

FOTO: Instagram Leali