Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta
13/03/2026 | 21:19:04
L‘Inter di Chivu torna in campo dopo la sconfitta nel derby, la Dea vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Bayern. I milanesi rilanciano Dumfries dal primo minuto, Palladino schiera Bellanova e Zappacosta sulle corsie laterali e Ahanor in difesa.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
foto x inter