Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bologna
18/03/2026 | 23:01:36
La Roma di Gasperini sfida il Bologna di Italiano con in palio i quarti di finale di Europa League. Gasp conferma il 3-4-2-1 che dovrebbe vedere El Sharaawy e Pellegrini alle spalle di Malen. Consueto 4-3-3 per Italiano con Bernardeschi e Rowe ai lati di Castro.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; El Shaarawy; Pellegrini, Malen. All. Gasperini
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
foto x roma