Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Juventus
13/02/2026 | 21:10:12
L’Inter si appresta a sfidare la Juventus in un big match dalle grandi ambizioni. Chivu recupera Barella e Calhanoglu, l’azzurro dovrebbe giocare titolare, con Zielinski favorito su Calhanoglu. Spalletti fa i conti con la grana Thuram, Koopmeiners pronto per una maglia da titolare.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David
