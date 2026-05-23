Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Roma
23/05/2026 | 22:00:00
Gasperini cerca i tre punti che varrebbero la qualificazione in Champions contro il Verona già retrocesso. Malen al centro dell’attacco, in difesa spazio per Ghilardi con Mancini ed Hermoso. A centrocampo El Aynaoui con Cristante.
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
foto x roma