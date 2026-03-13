Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Juventus
13/03/2026 | 22:20:27
Spalletti conferma il 4-2-3-1 per la sua Juventus, con il ballottaggio in avanti che vede al momento Yildiz falso 9 favorito su David. Alle sue spalle agiranno Conceicao, McKennie e Boga. 3-5-2 per Runjaic che punta sull’attacco pesante con Zaniolo e Davis.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti
foto: Instagram Juventus