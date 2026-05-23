Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Juventus
23/05/2026 | 21:30:58
Spalletti si gioca le chance residue di Champions League, senza Yildiz si punterà su Boga e Conceicao alle spalle di Vlahovic. In difesa spazio per Gatti con Kalulu e Kelly.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti
foto x juventus