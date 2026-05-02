Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Milan
02/05/2026 | 22:00:42
Il Sassuolo di Grosso con la testa libera affronta il Milan di Allegri. Consueto 4-3-3 per i neroverdi che ritrovano Muric e Berardi. Allegri conferma la difesa a 3 con Jashari favorito per sostituire Modric. Estupinan in vantaggio su Bartesaghi e Nkunku su Pulisic.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku. All. Allegri
foto x sassuolo