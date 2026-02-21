Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cremonese

21/02/2026 | 22:33:16

La Roma vuole sfruttare il passo falso della Juventus e Gasperini si affida al 3-4-2-1 con Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. La Cremonese di Nicola cerca punti salvezza con il 3-5-2 e la coppia Djuric-Vardy in attacco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Djuric, Vardy. All. Nicola

